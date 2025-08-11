新潟、またも勝てず…公式戦７連敗。セレッソ相手に幸先良く先制も痛恨の逆転負け
アルビレックス新潟は８月11日、J１第25節でセレッソ大阪と敵地で対戦した。
リーグ戦で５連敗中の新潟は、久々の勝利に向けて開始２分に幸先良く先制する。ペナルティアーク手前でこぼれてきたボールに堀米悠斗が反応。ダイレクトで左足を振り抜き、力強いシュートを叩き込んだ。
だが、13分に失点。中島元彦の反転シュートをGK藤田和輝がキャッチミス。まさかの失策で同点とされる。タイスコアで迎えた後半、54分に逆転を許す。右サイドを崩され、本間至恩のクロスからファーでルーカス・フェルナンデスに押し込まれた。
その後はよりポゼッションを強め、自分たちのテンポでボールを動かしながら相手ゴールに迫るも、なかなか崩し切れない。71分にはCKから舩木翔がヘッドで狙うがブロックされる。
81分には藤原奏哉のオウンゴールで３点目を献上。試合はそのまま１−３でタイムアップ。痛恨の逆転負けで黒星が６つ並び、最下位から抜け出せなかった。
１−２で敗れた天皇杯３回戦の東洋大戦を含めれば、公式戦で７連敗。６月23日に就任した入江徹監督のもと、再起を図っているが苦しい状況が続いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
