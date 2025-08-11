ニューストップ > 国内ニュース > 大雨で倒壊、死亡は住人と確認 鹿児島・姶良、心肺停止で発見 大雨で倒壊、死亡は住人と確認 鹿児島・姶良、心肺停止で発見 大雨で倒壊、死亡は住人と確認 鹿児島・姶良、心肺停止で発見 2025年8月11日 20時58分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 住宅倒壊現場＝9日、鹿児島県姶良市 鹿児島県警は11日、大雨の影響で8日に倒壊した同県姶良市の住宅で心肺停止の状態で見つかっていた1人について、死亡が確認されたと明らかにした。県は死亡が確認されたのは、行方が分からなくなっていたこの住宅の住人だと明らかにした。 現場では8日、集落裏手の斜面が崩れて土砂が住宅に流れ込み、住人の女性2人が負傷。同居する30代女性の行方が分からなくなっていた。10日朝に住宅で1人が見つかった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 日航機犠牲者を悼む灯籠流し 安全のともしび若い世代へ 性的暴行…女子高生、コンビニで襲われる トイレで乱暴した男逮捕、逃げないように施錠していた 男の友人が通報「性犯罪したようだ」、コンビニに警官が急行…捕まった21歳「相手が嫌がったかは分からない」 意識不明だった23歳女性巡査が死亡 「大内刈り」で後頭部強打 京都府警で柔道練習による死者4人目