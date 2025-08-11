ヒーローインタビューで注目されたのは…

プロ野球・ソフトバンクの助っ人が披露した日本語に、ファンから驚きの声が集まっている。お立ち台で「みんな一緒に……頑張りましょう」などと自然に発する姿に「完全に日本人の所作してるな」「華やかな声してる」とコメントが並んだ。

注目されたのはリバン・モイネロ。10日、PayPayドームで行われた日本ハム戦に先発し、9回を被安打3本、13奪三振で完封。今季10勝目を挙げた。お立ち台では「えーっと、みんな、みんな一緒にね」と自然な日本語でファンをあおり「いち、に、さん、頑張りましょう！」と右手を上げてコール。大歓声を浴びた。

「パーソル パ・リーグTV」がこの場面を公式YouTubeで公開すると、ファンから驚きの声が多数あがった。

「モイネロのファンサ神だろwww」

「今日もモイネロ日本語でインタビュー！」

「モイネロのヒーロー、『えーー』から始まるの日本人すぎた」

「モイネロのおじぎ、完全に日本人の所作なんよ」

「モイネロさん 聞きやすくて華やかな声してるな」

キューバ出身で29歳のモイネロは、2017年にソフトバンクへ育成選手として入団して9年目。2020年には最優秀中継ぎ投手、先発に転向した昨季は最優秀防御率のタイトルを獲得している。日本で過ごした時間がそのまま表れたようなインタビューだった。



（THE ANSWER編集部）