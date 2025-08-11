2025年8月18日（月）、札幌市中央区にあるホテル『メルキュール札幌』で夏季限定オープン中の、中庭ビアテラス『La Terrasse（ラ・テラス）』にて、怪談ライブとビュッフェが楽しめる大人向けイベント『怪談晩餐会』が開催されます。

語り手は、巧みな話術で注目を集める怪談師・藤田第六感氏。約30分にわたり珠玉の怪談を楽しむことができます。

お肉プレートや、プロバンス風おつまみビュッフェ、2時間の飲み放題などもセットになっているので、涼を感じながらお腹も満たすことができますよ！

怪談晩餐会

開催日時：2025年8月18日（月）19:00～21:00（怪談LIVEは20:00より約30分）

会場：札幌市中央区南４条西2丁目2-4 メルキュール札幌 4階 中庭「La Terrasse （ラ・テラス）」

出演：怪談師 藤田第六感 『怪談ライブBarスリラーナイト』専属

演目：「はたらく幽霊」「招かれざる客」「心臓小屋」

料金：大人 5,500円、小学生 4,000円、未就学児 無料

予約：011-518-5708 (平日10:00～15:00）

※席には限りがあります

北海道Likers編集部のひとこと

街の喧騒を離れた開放的なテラスで、冷たいドリンクと美味しい料理、そして背筋がゾクっとする“怪談LIVE”。涼を求める夏の夜にふさわしいイベントになりそうですね！

文／北海道Likers

