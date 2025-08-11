WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の最終日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の王楚欽（中国）に4-2（11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4）で勝利。世界王者を撃破して、チャンピオンズ3年ぶりの優勝を掴んだ。

優勝を決めた張本に雄叫びはなかった。王楚欽のリターンがミスになって勝負が決すると静かに喜びをかみしめ、その後に感情を爆発させた。

「信じられないの一言に尽きる。これから彼に勝ち続けるためにも大きな1勝だった」

過去の対戦成績は2勝12敗。今年の世界選手権金メダルの超強豪から3ゲーム連取する、絶好の展開だった。

だが、2ゲーム奪い返されると、第6ゲームには足に異変が起きる。4-2でメディカルタイムアウトを取って、両足にマッサージを受けた。ギリギリの状態だったが、再開後も奮闘してライバルを退けた。

妹・美和との試合で早田ひなが取ったメディカルタイムアウトが物議をかもした今大会。日本人同士の試合で両選手のベンチにコーチ不在だったにも関わらず、早田の治療は前の試合でコーチとしてベンチに入っていたトレーナーが行った。張本はこの件について「メディカル兼コーチかもしれないので。あそこはナショナルチームの中立したマッサーがやるべき」と話していた。

この日は「彼（王楚欽）がTシャツのチェンジで1回外に出た時に、（自分が）座っていたので立ち上がる時に膝をねじってしまった」とし、「メディカルタイムアウトを使っちゃいけないということではないので。相手も服はそこで着替えるべきだと思いますし、僕は目をつぶりましたけど。最終ゲームにいったらどうなるかという膝の状態だったので決断した」と続けた。

3年ぶりにWTTチャンピオンズを制し、休む間もなく最高峰のヨーロッパスマッシュ（17日開幕、スウェーデン）に臨む。「この優勝を必ず糧にして、次のスウェーデンも必ず優勝したい」と闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）