YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、数日前から19匹の先住猫さんたちと共に生活をするようになったお転婆な新入り子猫の様子。

動画は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「楽しくて笑いっぱなしです」「このまま、このお家の子になれたら必ず女王様になれる(笑)」といったコメントが寄せられています。

【動画：『白くてふわふわの保護子猫』と19匹の先住猫の日々を記録→最初は弱々しかったのに…現在の『まさかの態度』】

きんたくんとお転婆な子猫

面倒見の良い子を中心に、新入り子猫を見守ってくれているという先住猫さんたち。最近では特に最年少のきんたくんが子猫の面倒を見てくれているそうで、不器用ながらも遊びに誘おうとする姿は微笑ましさでいっぱいです。

最初の頃の大人しく弱々しい姿はどこへやら。網戸をよじ登ったり先住猫さんたちに混じって元気に遊んだりと、すっかりお転婆娘に成長中だという子猫。先住猫さんたちにも物怖じする様子はなく、積極的に構ってもらいに突撃しているといいます。

激しいニャンプロ

この日もきんたくんからの誘いで遊び始めた子猫。きんたくんとの遊びはほとんどがプロレスごっこだそうで、自分よりも体が大きなお兄ちゃんにも、子猫は果敢に挑んでいきます。吹っ飛ばされても転がされても、とっても楽しそうです。

きんたくんもお兄ちゃんとしてちゃんと手加減をしてくれているので、ボスのゆきおくんやご夫婦も安心して見守っているそう。本当の兄妹のようにじゃれるふたりの姿は、いつまでも見ていたいほど可愛らしいのですが…。

たくましすぎる子猫

やられても「勝つまでやるニャ！」とばかりに、子猫はきんたくんに何度もアタック！後を追いかけて飛びかかってみたり、やんのかポーズで迫ったり。ノリノリで立ち向かっていく子猫の姿に、ご夫婦も笑いが止まらないようです。

時々入るきんたくんからの教育的指導にもめげる様子がないのは、優しく時に厳しい先住猫さんたちに揉まれた影響かもしれません。愛情深いご夫婦と先住猫さんたちのもとで、強くたくましく成長し続ける子猫なのでした。

投稿には「本当におてんばさんですね(笑)」「おチビちゃん、きんた兄ちゃん相手に逞しすぎる」「きんたおチビちゃんに色々教えてあげて偉いなぁ」「ずーっと見ていたいくらいみんな可愛い♡」「優しいお兄ちゃんお姉ちゃんに囲まれて幸せだね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』では、20匹の猫さんたちの日常の様子や、ご夫婦が行う保護活動の様子が投稿されています。お転婆な子猫と個性豊かな先住猫さんたちの賑やかな日々の様子を観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこまるけ / Full of cats」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。