夫「俺の趣味に文句言うな」妻「ハァ！？」夫婦喧嘩から一転、飼い犬の登場で『妻が笑顔を取り戻したワケ』

趣味を最優先する夫と呆れ果てる妻。ケンカの絶えない日々が、あるキッカケで変わり始めます。今回は筆者の友人Nさんから聞いた、飼い犬が繋いでくれた夫婦の絆のエピソードをご紹介します。

1枚数万円もするTシャツを平然と集める夫

最近では、散歩仲間から「かわいいペアルックですね」と声をかけられることも増え、旦那さんはまんざらでもない様子だそう。以前のような旦那さんに対する怒りや諦めの日々ではなく、穏やかに笑い合える日々が増えているとのことです。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2024年12月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

ltnライター：神野まみ

