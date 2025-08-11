金沢市中心部と郊外を結ぶ北陸鉄道の石川線と浅野川線。

全部で29ある駅の中から利用客にとっての1位を選ぶ「推し駅総選挙」が行われています。

2025年度で開業100年を迎えた石川県にある北陸鉄道浅野川線。

かつて東京の地下鉄で走っていた車両が使われていて、鉄道ファンにも人気のある路線です。

金沢市野町と白山市鶴来を結ぶ石川線も2025年度で開業110年、記念すべきアニバーサリーイヤーに行われているのが…

「推し駅総選挙」

7月から行われていて、北陸鉄道石川線と浅野川線の29の停車駅から一番好きな駅に投票し、推し駅ナンバーワンを決めます。

企画開発部・菊地聡 課長「今年、石川線が開業110周年、浅野川線が開業100周年を迎えたことを記念した企画となっております」

オススメの推し駅は？

北鉄金沢駅の地下ホームから地上に出て、のどかな田園地帯を走ること7分。北陸鉄道企画開発部の菊地さんの推し駅は？

久々江アナ「割出駅に到着しました。駅名標を見ると、50音順で全国最後の駅と書かれていますが？」

企画開発部・菊地聡 課長「割出駅は、日本全国の鉄道駅を50音順で並べた際の最後の駅です。そのことを広く周知し、地域の皆様や来訪者に親しんでいただくため、浅野川線開業100周年記念事業の一環として駅名標を更新したほか、新たに駅入り口と線路側壁面に駅名パネルを設置しました」

推しポイントは他にもあり、開業100年を迎えた浅野川線の歴史を伝える資料や、往年の夏のヒット曲をまとめたポップも飾られています。

これらは、すべて駅員が手書きで作成したということです。

投票は8月24日まで。栄えある1位は9月中旬に発表されます。