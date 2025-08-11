あいのり桃の「パンツ事情…白状」に反響 「わかるー！」「開放感すごいですよね」
恋愛バラエティ『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が、11日までに自身のブログを更新し、“パンツの悩み”を明らかにした。
【写真】「でかっっっ！って思った」あいのり桃が選んだ下着
「私のパンツ事情…白状します。」と題したブログで、「白状します。最近、しょうくんのパンツを履いていました」と告白。理由について「パンツの締め付けが嫌いで嫌いで」「なんであんなにあそこのリンパ節をキツく締めつけてくるんだろう？」「シームレスのパンツとかも試したけど、リンパ節は解放されても、なんであそこの部分をあんなにピタッと密着させてくるんだろう」とリアルな悩みを明かし、「お股の部分を圧迫されるのがすごくすごく苦手」と説明。
さまざまなパンツを試した末、最終的には夫・しょうくんのボクサーパンツが“最高”だったとしながら、ついに「試しに買ってみた」というパンツを写真とともに紹介。「でかっっっ！って思った。これでMサイズなんだけど…。笑」「ただ…履き心地最高…風通しがいい！！！！！締めつけゼロ！！！開放感」などと使用感をレポートした。
この投稿にファンからは「わかるー！年々締め付けが耐えられなくなってる」「開放感すごいですよね」「まったく同じ事していました」「このパンツ試してみます」などの声が寄せられている。
