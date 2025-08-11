とびっきりキュートなのキターーッッ♡【3COINS】夏にぴったり！「アイスチャーム」

【3COINS（スリーコインズ）】のキーホルダーシリーズに、またまた可愛すぎるデザインを発見！ これまでも、ボリューミーなぬいぐるみキーホルダーや平成レトロなキーホルダーなど、トレンド感のあるデザインがありましたが、今回見つけたのは夏にぴったりな「アイスチャーム」。今回は、そんなとびきりキュートなチャームを紹介します。

ミントグリーンのハートが涼しげ

一部店舗限定で販売中の「アイスクリームキーホルダー」。チャームには、夏らしいミントグリーンのハートと可愛らしいソフトクリームのモチーフが付いています。手のひらにのるほどの大きさなので、バックの持ち手やポーチなど、いろいろな場所に付けやすそうです。

もう1つのデザインはアイスキャンディー

「アイスクリームキーホルダー」のデザインはSOFTとICEの2種類。ピンクのハートとセットになっているICEは、同じピンクのハートモチーフをデザインしたアイスキャンディー。2種類を揃えて付けたり、アイスクリームを入れ替えても可愛いです。

夏らしくポップなデザインの【3COINS】の「アイスチャーム」。カラフルな色合いとぷっくり感のある立体的なモチーフがキュートなので、ぜひ探してみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

