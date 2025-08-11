山形県戸沢村で10日夜、65歳の男性が夏祭りから帰宅する途中にクマに襲われ、顔や頭などにけがをしました。襲われた男性が11日YBCの取材に応じ、当時の状況を振り返りました。



クマに襲われた和田史郎さん「目の前に来た時に”クマ”だとわかった。ポンと押されて倒れた。倒れた瞬間に上の方に覆いかぶさってきた。どうしようもなかったですね」

暗闇の中、クマは突如、男性の目の前に現れ、襲いかかりました。

クマに襲われたのは戸沢村古口の会社員・和田史郎さん（65）です。警察の調べによりますと和田さんは昨夜9時半ごろ、近くの村道を1人で歩いていたところ突然、姿を現したクマ1頭に襲われました。クマは体長およそ1.5メートルで、和田さんは左の頬を引っかかれ、顔や頭などにけがをして病院に運ばれました。命に別条はないということです。現場は戸沢村役場から西におよそ200メートル先の住宅地。和田さんは地区の夏祭りから帰宅する途中でした。和田史郎さん「ここ（男性がいた場所）もちょっと暗いんですけど、ここに向かってきた。目の前に来て1.5メートルぐらいまで来てクマだと気付いた。無我夢中だったのではっきりは覚えていないが、顔をやられたのは覚えている。覆いかぶさってきたので追い払おうとしたと思うがその時に腕をかじられた。体の方にも傷がある。頭にも…背中にも…。非常に怖かったですね」異変に気付き通報した、現場近くの男性は…。通報した男性「（家の外から）変な声、喧嘩のような声が聞こえた。けがをした人が「クマにやられた」と叫んでいた。（けがをした男性の）後ろから歩いてきた男性が酒のケースを使ってクマを振り払った」現場近くにはトウモロコシ畑があり、クマがトウモロコシを食い荒らした痕が残されていました。また、周辺住民によりますと、現場一帯では数日前からクマの目撃が相次いでいたということです。クマは和田さんを襲った後、現場から東の方向に立ち去りました。地元の猟友会は11日午前、クマを捕獲するための箱わな1台を現場近くに設置しました。和田史郎さん「（クマがいるなんてことは）想像してなかった。全国的にあちこちクマが出ているが今回初めてクマに襲われて他人事ではないと改めて感じた。夜はまず歩かない。早く捕まってもらいたいというのが一番」ことし山形県内でクマによる人的被害は今回が5件目です。警察などは現場周辺のパトロールを強化し、住民に警戒を呼びかけています。