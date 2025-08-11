TikTokアカウント「uta_gin.pome96」に投稿された1本の投稿が話題となっています。ちょっぴり太り気味の愛犬をトリミングしたら…！？カット後の想定外の姿は「毛瘦せするタイプｗ」「ほぼアザラシで草」「これはこれでいいやん(笑)」と634万回再生され、大変な反響を呼んでいます。

【動画：もふもふに毛が伸びた犬→『カットしたらスリムになるかな』と思ったら…想定と違う『トリミング後の光景』】

もふもふの犬をトリミング

毛量の多いわんこは、トリミングをするとすっきり痩せたように見えることも多いもの。TikTokアカウント「uta_gin.pome96」の投稿主さんも、そんな期待を持って愛犬「うた」ちゃんをトリミングに連れて行きました。

うたちゃんはポメラニアンで、豊かな毛量がチャームポイント。しかし、その分だけ太って見えることも多く、カットしたらスマートになると考えたのだそう。

しかし、トリミングを終えたうたちゃんの姿を見て、投稿主さんは驚いてしまったといいます。ばっさりと毛をカットしたうたちゃんは…？

想定外の姿に大爆笑！？

帰ってきたうたちゃんは、全体的に毛先をカットしてすっきりフォルムになっていたそうです。しかし、丸みを強調したスタイルのせいか、トリミング前よりも太って見えたのです…！

中でも、胸あたりの丸さはアザラシを連想させるほど。もふっと飛び出た鳩胸が、うたちゃんのぽてぽて感を際立たせていました。

しかし、うたちゃんの表情はなんとも満足気♪新しく生まれ変わった自分の姿が、意外にも気に入ったのかもしれません。可愛らしいうたちゃんの姿に、飼い主さんも癒されたことでしょうね。

この投稿には「笑っちゃった」「もぉぉギュューってしたい」「愛されてる証拠だね」といったコメントが寄せられています。

同居犬の姿にもホッコリ♡

実は、うたちゃんには「銀次郎」ちゃんという同居犬がいます。銀次郎ちゃんもまたポメラニアンで、家族として迎えに来たときは子犬だったのだそう。子犬の銀次郎ちゃんは小さくてあどけないわんこでした。

しかし現在…。銀次郎ちゃんは、まるまるとよく太った可愛らしい姿に♡毛が茶色いこともあり、豆柴に間違われることもあるとか。飼い主さんのたくさんの愛情を受けて、うたちゃん同様大きくなり過ぎてしまったのでしょうね♡

TikTokアカウント「uta_gin.pome96」には、うたちゃん＆銀次郎ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「uta_gin.pome96」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。