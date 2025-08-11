ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「開業1周年セレブレーションビュッフェ」の第2弾として「食の世界旅行」テーマに期間限定メニューを7月1日から9月30日まで提供する。

「1周年セレブレーションスイーツ＆ランチビュッフェ 〜食の世界旅行〜」にはフランス、イギリス、ポルトガル、スペインなどの主にヨーロッパのスイーツを中心にしたラインナップが約13種類並ぶ。ランチ限定のスイーツには、ライブキッチンで目の前でクリームを絞る様子を見ることができ、サクサクのクッキーシュー生地とホイップクリームを多めに混ぜ合わせたカスタードクリームを楽しむことができる「生絞りクッキーシューアラクレーム」や、フワフワのスポンジ生地に甘いキャラメルソースがかけられ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオがトッピングされたカステラのようなスイーツのポルトガルの伝統的なお菓子「パンデロー」、抹茶、きなこ、フランボワーズの3つのフレーバーにカスタマイズできる「わらび餅」を用意する。食事には「泉州しらすと梅干しの冷やし出汁茶漬け」などがランチ限定で登場する。

「1周年セレブレーションヨーロピアンディナービュッフェ 〜食の世界旅行〜」は食事メニューが充実し、旬のなすとミートソース、ホワイトソースにチーズを重ね、食べやすくするため羊の肉の代わりに牛肉を使ったアレンジがされたギリシャの伝統料理「ムサカ」や、「鮮魚のカルパッチョ 昆布しめ 佃煮山椒のヴィネグレットソース」、「サーモンの香草チーズパン粉焼き べアルネーズソース」や、平日限定の「ロコモコ丼」、「フォー」など多くのメニューを揃える。スイーツは約10種で、「蜂蜜のバスクチーズケーキ」などを提供する。

場所は6階オールデイダイニング「レストラン SEN」。時間は、ランチが午前11時半から午後2時半で最終入店は1時半、ディナーが午後5時半から9時で最終入店は8時。料金はランチが平日（土日祝）の大人5,500円（6,500円）、6歳から11歳の子ども2,750円（3,250円）。ディナーが平日（土日祝）の大人6,000円（6,800円）、子ども3,000円（3,400円）。税・サービス料込。大人1人につき、0歳から5歳の幼児1名が無料。