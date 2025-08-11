第１０７回全国高校野球選手権大会第６日（１１日）の第４試合は日大三（西東京）が大会屈指の注目右腕・高橋（３年）を擁する豊橋中央（愛知）を３―２と下し、３回戦進出を決めた。

近藤（３年）と高橋の雨中のエース対決。２―２のしのぎ合いが続く中、終盤８回に主砲・田中諒（２年）のバットが火を噴いた。３球目の内側に来たストレートをコンパクトに振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて左翼フェンスを越えていった。値千金の勝ち越し弾。「ウオ〜」と雄たけびを上げながらホームインし、ベンチはお祭り騒ぎでヒーローを迎えた。

試合を決めた田中は「とてもうれしい気持ちでいっぱい。１打席目とか緊張したけど、２打席目からは緊張が解けて自分のスイングができた。高橋選手もすごいいい球投げていたので、自分も負けてられないと思ってスイングした。少し詰まったかな、と思ったけど風に乗って入ってくれた。これで勝利に貢献できたな、という喜びと、もっと早い段階で走者がいる時に打てればもっとよかった」と興奮を隠せなかった。

マウンドで狠木顔瓩魴り出す高橋を打線が打ちあぐねる中、２安打、２打点と４番の仕事ができた。「すごく楽しい甲子園というか、地方大会にはない緊張感と自分が打って勝ったといううれしさがハンパない。いい場所だなと思う。応援が響いてバットに乗ったと思う。次も次も勝って優勝して帰りたい」。三木監督も「あの場面で打つ。芯でとらえてくれれば力のある打者。２年だけど中心選手なので自分のスイングしなさいと常々言っている」と頼もしい主砲に目を細めた。