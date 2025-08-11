ニューストップ > 国内ニュース > 「人が川に流されているようだ、声が聞こえる」と110番通報・山口市… 「人が川に流されているようだ、声が聞こえる」と110番通報・山口市の川で女性を発見し救出 「人が川に流されているようだ、声が聞こえる」と110番通報・山口市の川で女性を発見し救出 2025年8月11日 20時50分 KRY山口放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察によりますと11日午後8時ごろ「人が川に流されているようだ、声が聞こえる」と110番通報があり、警察と消防が現場に駆け付けたところ、山口県山口市のJR上山口駅付近の椹野川支流で女性を発見。女性は救出され、意識はあるということです。警察で詳しい状況を確認しています。山口県では9日から度々非常に激しい雨が降っていて、県西部では10日午後、線状降水帯が発生していました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画】線状降水帯・記録的大雨で山口県西部で被害／下関・宇部で史上最多雨量 児童が1泊2日で防火や防災の技術を学ぶ消防キャンプ 山口・宇部で乗用車が川に転落…乗っていた男性を病院に搬送 病死と判明