娘「全然しゃべらないのが嫌」。10年続けた仮面夫婦、終わらせる時が来たのかも【ママリ】

夫婦仲を気にする娘のひと言に胸が締め付けられた

10年ほど夫婦の会話がなくこの前小6の娘に2人が全然喋らないのが嫌だと言われました。

ですがお互いに関係を修復するのは不可能です。

子供のために仮面夫婦でも仲良くなっていけてるなら、とっくにもうやってます。。

この状況はもう離婚するべきでしょうか？

お金が大変になるし片親にするのが可哀想なのでしたくありません。。

qa.mamari.jp

期間が長くなるにつれて、夫婦関係は変化するもの。夫婦の仲は冷めきっているけど、子どものためを思って離婚はしないという家庭もあります。アプリ「ママリ」でも、夫婦関係についての投稿がされていました。夫婦の会話がほとんどないと話す、投稿者さん。夫婦仲の修復は考えていませんが、不仲を気にする娘さんのために、離婚すべきか悩んでいるといいます。

結婚生活が長くなるとうまくいかないこともでできますよね。10年もの間、夫婦にほとんど会話がないという投稿者さん。ある日、小学6年生の娘さんに「ママとパパが全然話をしないのが嫌だ」と言われてしまったそうです。



子どものためと割り切って仲良くするなど夫婦関係を修復するのは難しいようですが、金銭的な理由や片親にするのはかわいそうではないかと考え、離婚に踏み切れないといいます。

夫婦のこれからについてさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には、「子どもに気を遣わせるのはかわいそう」との声がありました。

片親が可哀想とは全く思わない派です

逆に子供にそう言った気を遣わせる方が可哀想と思います😢

ご夫婦がお互いにその関係を修復する気がないのであれば私だったら離婚します！

qa.mamari.jp

親が思っている以上に、子どもはママとパパのことをよく見ています。ママとパパに直接「2人に会話がないのが嫌」と伝えることは、娘さんにとってとても勇気のいることだったでしょう。



夫婦関係は子どもに影響すると考える専門家もいるため、仲が悪いまま過ごすと娘さんがツラい思いをする可能性があります。夫婦がお互いに不仲を解消する気がないのであれば、離婚について話し合いをしてもよいかもしれません。



一方で、投稿者さんと同じように金銭的か理由や子どものことを考えて、離婚に踏み切れないという声もありました。

お気持ちお察しします…

お金があれば私はとっくに離婚してます。



家庭環境って大切だなぁとは思いますが

それより子供に不憫な思いはさせたくないですよね。

qa.mamari.jp

家庭環境が大切なのはわかっているものの、金銭面で子どもに不自由な思いをさせたくないとのこと。将来の選択肢を狭めてしまうこを避けるため、子どもが自立するまでは離婚しないと夫婦で決めている家庭もあるでしょう。



夫婦関係は、長い年月の中で少しずつ形を変えていくもの。無理に正解を見つけようとせず、自分にとっても子どもにとっても心地よい関係を模索することが大切です。この投稿をきっかけに、同じようなことで悩んでいる人はこれからの人生を考えてみるとよいかもしれませんね。

