【全パパが泣ける】3歳児×お地蔵さん、尊すぎる願いごとに6千いいね「切実な願い…」「優しい息子さん」【ママリ】

小さなおててを合わせて…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。子どもの発言はときに天才的にかわいい＆じわじわくるものがありますよね。今回ご紹介するのは、ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。

ある日、ゴンゾウR4さんはお地蔵さんの前で子どもとお祈りをしました。静かに手を合わせる息子さん。真剣に手を合わせてお願い事をする息子がかわいく、思わずパシャリ。その願い事の内容がかわいすぎると話題になっています。それがこちらです。

ⒸR453374510

『パパがずっとず～っと

お休みでありましゅように』

脱帽して一生懸命

お祈りしている三歳児

帽子をとって手を合わせ、真面目にお願いするその姿…尊いです。こんな願い事を聞いた日には、パパはうれしくて元気をもらえそうですね！この投稿には「四男くんの切実な願い…ず～っとお休みは難しいかも…ですが、お休みの日はパパと、そしてお兄ちゃんズにたくさん遊んでもらってくださいね。。」「優しい息子さんですね 尊いですね」といったリプライがついていました。心温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）