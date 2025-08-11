「ドン！」突然加速し信号機に衝突…踏み間違いか？乗用車のフロント部分がメチャクチャに　福岡市

福岡市西区の駐車場で、シルバーの車がゆっくりと方向転換。

すると…車が信号機の柱に激突しました。

目撃者：

ドカーンっていって、振り向いたら車がああいう状態で。なんであんなんになったんだろうって、後でドライブレコーダーを見直した。

異変は、車が曲がろうとした直後でした。

車が突然スピードアップし、ぶつかった衝撃で電柱は激しく揺れ、車のフロント部分は「く」の字に潰れています。

警察によりますと、この事故によるけが人はいなかったということですが、目撃者は「おそらく（アクセルとブレーキの）踏み間違えじゃないかな。柱のおかげで逆に助かった。（柱がなかったら）間違いなく誰かを巻き込んでる」と話しました。

一方、埼玉・日高市では、前を走っていた車がカーブを抜けた瞬間、縁石に乗り上げる瞬間が目撃されました。

目撃者は「やっぱ事故ったなと。ずっと対向車線にはみ出したりとか、縁石に何度もこすりそうになったりとか。あとは加減速をずっとしたりとか」と話し、事故の直前から異変を感じていたといいます。

急いで事故を起こした車へ向かうと、車内にいたのは、ぼうぜんとする20代くらいの男女。

車はレンタカーで、左前のタイヤがバーストしていて、もはや走れる状態ではなかったということです。

目撃者：

正面衝突も普通にあり得るような状況が何回もあったので、気をつけてほしい。