３回２死二塁、適時二塁打を放ちガッツポーズする近藤（撮影・栗木一考）

試合前、王会長（左）と話す小久保監督（撮影・穴井友梨）
打撃練習する近藤（撮影・穴井友梨）
打撃練習する山川（撮影・穴井友梨）
城島ＣＢＯ（右）と話す王会長（撮影・栗木一考）
始球式を行うさらＳＡＲＡサラさん（撮影・栗木一考）
１回２死、日本ハム・万波に先制ソロを打たれた大関（撮影・穴井友梨）
日本ハム戦に先発した大関（撮影・栗木一考）
１回２死一塁、左翼に安打を放つ山川（撮影・穴井友梨）
２回２死二塁、日本ハム・梅林の打球を好捕した山川（撮影・栗木一考）
３回１死、左前打を放つダウンズ（撮影・穴井友梨）
３回２死二塁、右中間へ適時打を放つ近藤（撮影・穴井友梨）
４回１死一塁、左前打を放つ山本（撮影・穴井友梨）
４回１死一、二塁、左前打を放つ野村（撮影・穴井友梨）
４回１死満塁、右前適時打を放つ牧原大（撮影・穴井友梨）
４回１死満塁、右前適時打を放ちガッツポーズをする牧原大（撮影・栗木一考）
４回１死満塁、牧原大の右前適時打で生還した三走・柳町とタッチを交わす小久保監督（左）（撮影・穴井友梨）
５回１死、日本ハム・梅林の打球を一塁へ送球する野村（撮影・栗木一考）
７回、２番手で登板する藤井（撮影・栗木一考）
７回２死一、二塁、左前適時打を放つ代打中村（撮影・穴井友梨）
７回２死一、二塁、代打中村の左前適時打で生還する二走・近藤（撮影・栗木一考）
７回２死一、二塁、代打中村（手前右）の左前適時打で生還し、中村に向かってガッツポーズする二走・近藤（撮影・穴井友梨）
８回、３番手で登板する松本裕（撮影・栗木一考）
８回２死、日本ハム・清宮幸を三振に仕留めた松本裕（撮影・栗木一考）
日本ハムに勝利し、海野（右）と喜び合う杉山（撮影・穴井友梨）
１０勝目を挙げた大関（右）とタッチを交わす小久保監督（撮影・穴井友梨）
ファンの声援に応える左から牧原大、中村、大関（撮影・栗木一考）
杉山（右）から１０勝目のウイニングボールを受け取る大関（撮影・栗木一考）

 