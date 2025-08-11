ニューストップ > スポーツニュース > 日本ハムをスイープ！4差の首位、最短14日にもM点灯【8.11ソフトバン… 日本ハムをスイープ！4差の首位、最短14日にもM点灯【8.11ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 日本ハムをスイープ！4差の首位、最短14日にもM点灯【8.11ソフトバンクー日本ハム戦ハイライト】 2025年8月11日 20時9分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全29枚) 試合前、王会長（左）と話す小久保監督（撮影・穴井友梨）打撃練習する近藤（撮影・穴井友梨）打撃練習する山川（撮影・穴井友梨）城島ＣＢＯ（右）と話す王会長（撮影・栗木一考）始球式を行うさらＳＡＲＡサラさん（撮影・栗木一考）１回２死、日本ハム・万波に先制ソロを打たれた大関（撮影・穴井友梨）日本ハム戦に先発した大関（撮影・栗木一考）１回２死一塁、左翼に安打を放つ山川（撮影・穴井友梨）２回２死二塁、日本ハム・梅林の打球を好捕した山川（撮影・栗木一考）３回１死、左前打を放つダウンズ（撮影・穴井友梨）３回２死二塁、右中間へ適時打を放つ近藤（撮影・穴井友梨）３回２死二塁、適時二塁打を放ちガッツポーズする近藤（撮影・栗木一考）４回１死一塁、左前打を放つ山本（撮影・穴井友梨）４回１死一、二塁、左前打を放つ野村（撮影・穴井友梨）４回１死満塁、右前適時打を放つ牧原大（撮影・穴井友梨）４回１死満塁、右前適時打を放ちガッツポーズをする牧原大（撮影・栗木一考）４回１死満塁、牧原大の右前適時打で生還した三走・柳町とタッチを交わす小久保監督（左）（撮影・穴井友梨）５回１死、日本ハム・梅林の打球を一塁へ送球する野村（撮影・栗木一考）７回、２番手で登板する藤井（撮影・栗木一考）７回２死一、二塁、左前適時打を放つ代打中村（撮影・穴井友梨）７回２死一、二塁、代打中村の左前適時打で生還する二走・近藤（撮影・栗木一考）７回２死一、二塁、代打中村（手前右）の左前適時打で生還し、中村に向かってガッツポーズする二走・近藤（撮影・穴井友梨）８回、３番手で登板する松本裕（撮影・栗木一考）８回２死、日本ハム・清宮幸を三振に仕留めた松本裕（撮影・栗木一考）日本ハムに勝利し、海野（右）と喜び合う杉山（撮影・穴井友梨）１０勝目を挙げた大関（右）とタッチを交わす小久保監督（撮影・穴井友梨）ファンの声援に応える左から牧原大、中村、大関（撮影・栗木一考）杉山（右）から１０勝目のウイニングボールを受け取る大関（撮影・栗木一考） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 首位攻防3連戦3連勝 ソフトバンクの連覇はかなり見えた 試合つくる先発など「本当に強いチーム」 「最低限の仕事はできた」ソフトバンク大関友久、6回1失点で初2ケタ勝利「少しバタついてしまったけど」3回に修正したポイントは 「守りに行く選手の気持ちを楽にしてあげたい」 ソフトバンク中村晃、打席に向かった心構え 今季2本目の貴重な代打適時打「良い仕事をしたという感覚」