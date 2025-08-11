美容液発想でしっとり手肌へ♡エイトザタラソ ユーの新作ハンドクリーム

日差しやエアコンによる乾燥が気になる夏の手肌に、うるおいチャージを。ステラシードが展開する「エイトザタラソ ユー」から、美容液発想のハンドクリームが数量限定で登場。話題のCBDや海洋由来の成分、美肌菌⁸などを配合した贅沢な処方で、ベタつかずしっとり潤う仕上がりに。香りや使用シーンに合わせて選べる3タイプを、今すぐチェックして♡

CBD×海由来成分でうるおいチャージ

「エイトザタラソ ユー CBD*＆ハイドレーティング モイスチャー ハンドエッセンス」は、CBDや海洋深層水⁵、海藻エキス⁶などを配合したスキンケア発想のハンドクリーム。

さらに、マリンコラーゲン⁷やスクワラン²も加わり、乾燥しがちな手肌にしっかりとうるおいを届けます。

美肌菌⁸や5種のセラミド¹⁰、ナイアシンアミド²も贅沢に配合し、肌の水分バランスを整えながら、なめらかでしっとりとした“うる・すべ”手肌に。

テクスチャーはベタつかず、スマホやPCもすぐに触れる快適さも魅力です。

アトリックスのハンドクリームが進化！高機能ケアで手肌に差を

選べる3タイプでシーンに合わせたケア

ムスキーサボンの香り



癒される穏やかなムスキーサボンの香りで、気分も上がる♡デイリー使いにぴったりな王道タイプ。

無香料タイプ



香りが気にならない無香料仕様で、オフィスや外出先でもシーンを選ばず使いやすい一本。どんな人にも使いやすく、ギフトにもおすすめです。

ナイト用：ムスキーサボンの香り



夜の集中ケアには、超しっとり³濃厚⁴タイプがおすすめ。NMN¹とレチノール²配合で、高濃度CBD*のクリームがカサつく指先に密着し、翌朝ふっくらした手肌に導きます。

今回登場するハンドエッセンスは、香りや使用感が異なる3タイプ。

いずれも容量50g、価格は858円（税込）。持ち運びにも便利なサイズ感で、バッグに1本忍ばせておけばいつでもケアできます。

＊カンナビジオール（保湿） ＊1 ニコチンアミドモノヌクレオチド（保湿） ＊2 保湿 ＊３ エイトザタラソ ユー ハンドエッセンスと比較して ＊4 テクスチャーのこと ＊5 海水（保湿） ＊6 スサビノリエキス（保湿） ＊7 水溶性コラーゲン（保湿）＊8 エンテロコッカスフェカリス、乳酸桿菌、乳酸桿菌発酵液（全て保湿）＊10 セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ（全て保湿）

毎日のハンドケアを格上げして

手肌も顔と同じように、毎日丁寧にケアしてあげたいもの。エイトザタラソ ユーの美容液ハンドクリームなら、スキンケア発想の成分で、乾燥や荒れにしっかりアプローチしながら心地よく使えるのが魅力。

香り付き・無香料・ナイト用の3タイプから、あなたのライフスタイルに合った1本を見つけて、毎日の手肌ケアをワンランク上へ♡