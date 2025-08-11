【災害に備える】ローリングストックに人気の「さば缶」、フードライターおすすめの簡単アレンジ3選
地震や台風などの自然災害。いつ起きてもおかしくないからこそ、日頃からしっかり備えておきたいですよね。非常食・保存食としてイメージする人が多い「さば缶」は、実は普段から、おうちごはんのメインにしたくなるほど、おいしい商品が多いのです。
今回はフードライターの筆者がおすすめする「さば缶」3品と、さらにおいしく食べるための簡単アレンジをご紹介します。
また、DHAやEPAなどの必須脂肪酸が豊富で、たんぱく質もとれる栄養価の高さも魅力。物価高が続く中、家計を助けてくれる万能食材です。
まずご紹介するのは、カルディの「さばの水煮 190g」259円（税込）です。大人気のカルディで購入できる「さば缶」は、国産のさばと食塩のみ。原材料にこだわっているカルディだからこそのシンプルさです。
大きめのさばの太い部分を使用し、塩は花藻塩を使用しており、臭みのないさば缶を味わえます。
缶の中には、大きめにカットされたさばがたっぷり！ あえて賞味期限ギリギリのさば缶をあけてみたのですが、そのまま食べても臭みがなく、さばのうまみがしっかり残っていて驚きです。脂がのっているというよりは、たんぱくで引き締まった身が入っています。
塩味がしっかりついているので、さばチャーハンにして食べるとすごくおいしいです。カルディの公式Webサイトに掲載されているレシピを作ってみたのですが、作り方は簡単。
お好みのきのこ、さばの水煮1缶（汁は使わない）、ごはん300gを順番に入れながら炒めて、しょうゆ大さじ1をまわし入れ、バター、小ネギ、白ごまをお好みの分だけトッピングして完成です。さばのうまみと、バターしょうゆの味わいがマッチして相性抜群。
続いて紹介するのは、マルハニチロの「さば水煮 食塩不使用 190g」300円（税込）です。こちらは、塩分控えめの食事をしたい人にピッタリの「さば缶」で、原材料は国産のさばのみ。
「さば缶」市場でトップクラスのシェアを誇るマルハニチロの人気商品で、2024年には前年比160％の売上を記録したそう。人気のほどがうかがえます。
食塩不使用のため、どんなお料理に使っても塩味が濃くなり過ぎない使いやすさが魅力です。筆者は、お味噌汁に入れてアレンジしてみました。
やわらかいさばが、ごろっと入っていて食べ応え抜群！ 水煮の汁も一緒に入れると、いつも作るお味噌汁にさばのうまみが加わって、味わい深くなります。
味噌汁以外にもカレーやパスタ、そうめんのトッピングに使ってもおいしいですよ。全国のスーパーで購入できます。
最後に紹介するのは、伊藤食品の「あいこちゃんプレミアム 鯖味噌煮 190g」431円（税込）。ゴールドのリッチなパッケージ缶が目をひくこちらは、国産のさばを青森県産の辛口津軽味噌で煮つけてある一品です。
原材料は、国産のさば、砂糖、味噌、食塩のみ。筆者は、成城石井で購入しましたが公式WebサイトやAmazonや楽天などでも購入できます。
味噌の甘みが上品で、さばには脂がしっかりとのっていてまさにプレミアム。味がしっかりしているので、アレンジせずに食べても十分おいしい。ごはんが進む食欲をそそる味わいです。
アレンジするなら、アヒージョがおすすめ。オイルに味噌の味わいがほんのりうつって、甘じょっぱいおいしさを満喫できます。おつまみとしてお酒のお供にも最適。ちょっとぜいたくな、ご褒美としておすすめの「さば缶」です。
いかがでしたか。今回ご紹介した「さば缶」の保存期間はどれも2〜3年程度。筆者が購入した3品は、全て2028年が賞味期限でした。期限が迫ってきたらおいしく楽しんで、無理なくローリングストックしてみるのはいかがでしょうか。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
※筆者購入時の価格のため、店舗によって価格が変動する可能性があります。
【この記事の筆者：市岡 彩香】
グルメを中心に執筆するフリーライター。特にカルディやシャトレーゼに精通。トレンドのリサーチは欠かさず、新商品の試食は日課。取材ライターとしても活動中で、これまでに取材した人数はタレントや経営者を含め500人以上。蓄積したグルメ情報と取材力を生かし雑誌やWebなど幅広いメディアで執筆中。
(文:市岡 彩香)
