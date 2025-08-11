絶景が楽しめると思う「サービスエリア・パーキングエリア」ランキング！ 2位は栃木県の「那須高原SA」、1位は？【2025年調査】
休憩しながら絶景を楽しめるのも、サービスエリアやパーキングエリアの大きな魅力。四季折々の自然や海、山並みを一望できるロケーションは、ドライブの思い出をより特別なものにしてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、全国のサービスエリア・パーキングエリアに関するアンケートを実施しました。
その中から、絶景が楽しめると思う「全国のサービスエリア・パーキングエリア」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「那須高原に降りた途端、空気が美味しく緑も綺麗だから」(20代女性／岩手県)、「自然豊かで綺麗な景色が見れるから」(20代女性／栃木県)、「那須高原近接で見晴らしが良さそうだから」(30代女性／北海道)といった声が集まりました。
回答者からは「実際に夜のデートコースで使用し、スタバでコーヒーを購入して夜景を楽しみました。とても良かった」(30代女性／茨城県)、「千葉房総から東京湾、そして神奈川三浦半島に至るまで一望できます」(50代男性／神奈川県)、「海のど真ん中にあるので、ここでしか見れない景色があるからです」(50代男性／新潟県)といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
