¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ(32)¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öanime¡¡ real life¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö½ÕÎï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¡£
¡¡½ÕÎï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢±¦¼ê¤Èº¸É¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤¿·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡ª¡×¡Ö¼Â¼ÌÈÇ¤Ï·è¤Þ¤ê¤À¤Ê¡×¡ÖµÓ¤¬¹â¡Á¤¤¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¥¢¥Ê¤Ï¹ä½ÀÎ®¶õ¼ê¤ÎÍÃÊ¼Ô¤Ç¡¢àÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼á¤ò¼«¾Î¡£SNS¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ç´¤³ä¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÆ°²è¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£