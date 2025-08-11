熊本県に発表していた大雨特別警報は警報に切り替えました。九州北部地方では、これまでの降水量が記録的な大雨となっている所があり、引き続き１２日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨の降るおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。長崎県では１１日夜遅くから１２日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

【写真を見る】【全国天気】熊本県に発表の大雨特別警報は警報に切り替わる 九州北部地方では引き続き12日にかけて雷を伴った非常に激しい雨の降るおそれ 気象庁

［気象概況］

前線が黄海から西日本と東日本の日本海側を通って東北地方へのびており、前線上の黄海付近には低気圧があって東へ進んでいます。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴った非常に激しい雨の降っている所があります。熊本県に発表していた大雨特別警報は警報に切り替えましたが、九州北部地方では、これまでの記録的な大雨で、土砂災害の危険度が高まっている所があります。

１２日にかけて、前線は西日本と東日本の日本海側から東北地方に停滞し、前線上の低気圧は対馬海峡付近を通って、１２日夜に北陸地方へ進む見込みです。このため西日本から北日本にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。

［雨の予想］

西日本から北日本では、雷を伴い非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 ８０ミリ

関東甲信地方 １５０ミリ

北陸地方 １５０ミリ

東海地方 ２００ミリ

近畿地方 １００ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 １２０ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

その後、１２日１８時から１３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北陸地方 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州北部地方 長崎県

１１日夜遅くから１２日朝にかけて



［防災事項］

九州北部地方では引き続き、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、西日本から北日本の広い範囲で、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■今後の全国の天気

