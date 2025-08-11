¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û³ùÁÒÎÃ¡¡É×¤ÎÃÏ¸µ¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡¡Âçºå»ÙÉô½é¡È²Æ¤Î½÷²¦¡É
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï11Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¹æÄú¤Î³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£É×¡¦¿¼Ã«ÃÎÇî¡Ê37¡áÀÅ²¬¡Ë¤ÎÃÏ¸µ¿åÌÌ¤ÇÇ°´ê¤ÎG1½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â1300Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤ÈSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê26Ç¯3·î24¡Á29Æü¡¢³÷·´¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤À±óÆ£¥¨¥ß¤¬2Ãå¡¢Í½Áª1°Ì¤ÎÊ¿»³ÃÒ²Ã¤¬3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª6Æü´Ö¤Î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï109²¯8119Ëü4000±ß¡£ÌÜÉ¸¤Î100²¯±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢Èá´ê¤ÎG1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£³ùÁÒ¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ14¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£º¹¤·Ç÷¤ë±óÆ£¤ÈÊ¿»³¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¡¢2¥Þ¡¼¥¯¤ÇÆ¨ÁöÂÖÀª¤Ø¡£2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÇºÆ¤Ó±óÆ£¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¼þ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÅª¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ê±óÆ£¡Ë¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡È½é1Ãå¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡É¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¡£ÀäÂÐ½÷²¦¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊø¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í½Áª¤ò2°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿º£Âç²ñ¡£³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤òÃÏ¸µ¿åÌÌ¤È¤¹¤ëÉ×¡¦¿¼Ã«¤«¤é¤Ï¥×¥í¥Ú¥é¤Î¥²¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢8ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é¤Ï¼êºî¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¥²¡¼¥¸¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¤ª¼é¤ê¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡È²¿¿§¤¬¤¤¤¤¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢1¹æÄú¤Ç¾è¤ê¤¿¤¤¤«¤éÇò¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤¬ÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥³¥ó¥Þ01¤Î¶Ë¸Â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½àÍ¥11R¤Î¥¤¥óÀï¤ò¥¯¥ê¥¢¡£Í½Áª1°Ì¤ÎÊ¿»³¤¬Æ±12R¤Ç2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹¬±¿¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡G1½éÄ©Àï¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿10Ç¯²¼´Ø¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é15Ç¯¡£Âçºå»ÙÉô¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë²Æ¤Î½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖÉã¤Î´«¤á¤ÇÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤¬°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£15Ç¯Ê¡²¬Âç²ñ°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅß¤Î½÷²¦·èÄêÀï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ³ùÁÒ¡¡ÎÃ¡Ê¤«¤Þ¤¯¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå»ÙÉô½êÂ°¡£100´üÀ¸¤È¤·¤Æ2007Ç¯5·î14Æü¡¢½»Ç·¹¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯10·î28Æü¡¢Â¿ËàÀî¤Ç½é¾¡Íø¡£11Ç¯6·î1Æü¡¢°²²°°ìÈÌÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£G1¤Ï10Ç¯3·î2¡Á7Æü¤Î²¼´Ø¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç½é½Ð¾ì¡¢½éÍ¥½Ð¡£ÄÌ»»104Í¥½Ð¡¢22V¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¢µÜÃÏ¸µµ±¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¡£1¥á¡¼¥È¥ë59¡£·ì±Õ·¿A¡£