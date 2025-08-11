◆パ・リーグ ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）

パ・リーグ最下位で３連敗中のロッテは、１点を追う９回２死一、三塁と追い込まれた状況から、小川が中前適時打を放って追いつき、試合の行方は延長に持ち越された。

先発は右腕のボス。当初は前日１０日の同カードで先発予定だったが、雨天中止となってスライドで先発のマウンドに上がった。３回までは走者を背負いながらも無失点で切り抜けていたが、両軍無得点の４回に１死一塁から太田にフルカウントから適時二塁打を浴びて先取点を献上した。

それでも直後の４回裏に先頭の高部が約３か月ぶりの３番起用に応えるようにして遊撃への内野安打で出塁すると、二盗と三盗を決めて１死三塁で池田の左犠飛で同点のホームを踏んだ。

ボスは５回９２球を投げて６安打１失点で降板。同点でマウンドを降りて、４月２５日以来の３勝目はならなかったが、粘投で試合を作った。ボスは「今日は風との闘いもあって難しさもあったけど、ストレート、スライダーとボールの強さも戻ってきている感覚はあった。その中で４回に失点した場面（太田の適時二塁打）、３―２からの１球は悔いが残ります」と振り返った。

だが、継投が裏目に出た。１―１の６回に２番手でマウンドに上がった小野が１四も奪えず無死満塁から中川に押し出し四球を与えて勝ち越しを許すと、３番手の沢田も大里に左前適時打を浴びてリードを２点に広げられた。

６回に２死一、二塁で安田が先発右腕の寺西から右前適時打を放って１点差に迫り「打ったのは、まっすぐです。チャンスでランナーを返すことができて良かったです」とうなずいた。

７回からは広池、横山、高野が１イニングずつを３イニング連続無安打無失点で抑えたが、打線は１点差に迫った７、８回は無得点。９回は先頭の池田が左翼への二塁打で出塁し、無死二塁のチャンスを作ると、２死一、三塁で小川が中前適時打を放って追いついた。