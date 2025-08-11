ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第３０回「人まね歌麿」が１０日に放送された。

ついに一橋治済（生田斗真）が、将軍家養子となった西の丸様こと息子・豊千代（後の１１代家斉）を将軍に押し上げるために動き始めた。田沼意次（渡辺謙）失脚を狙って松平定信（井上祐貴）を幕政に差し向け。大奥で暗躍していた豊千代の乳母・大崎（映美くらら）が動き出した。

すでに１０代将軍・徳川家治（眞島秀和）の嫡男・家基（奥智哉）は暗殺。家基の母知保の方（高梨臨）も、大崎の耳打ちを信用したことで西の丸を追い出されたが、第３０回では、力を失って老けこんだ知保の方のそばに、まだ大崎がいて…。

終盤では、目に力が戻った知保の方が、夫婦で家基を偲ぶために、将軍家治と将棋を指し、血縁がある家基と松平定信が似ているのではと謎の言葉をはき、雷が鳴り響いた。

その後、雷雨の庭で一橋治済が飛び跳ねて踊り、幕府パートで毒殺が起こるたびに登場してきた一橋の浄瑠璃人形が…。

一橋乳母・大崎の策略で、家治に毒が盛られたとの見方も浮上している。

ネットでも「その将棋、毒将棋じゃない？」「毒の駒」「まさか、将棋の駒に毒なんて塗ってないですよね？ヒ素とか」「将軍様死なない？大丈夫？駒に毒とか塗ってない？」「将軍しか触れない駒は王将」との反応も投稿されている。