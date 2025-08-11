Åì¶å½£Æ»¡¡È»¿ÍÅìIC～²Ã¼£ÌÚIC¡¡¶è´ÖÆâ¤ÎÍøÍÑ¼Ö¤¬ÌµÎÁ¤Ë¡¡¼¯»ùÅç
º£²ó¤ÎÂç±«ºÒ³²¤Ç¹ñÆ»10¹æ¤Î°ìÉô¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÎÁ¤ÇÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È»¿ÍÅìIC～È»¿ÍÀ¾IC～²Ã¼£ÌÚIC¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£11Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
È»¿ÍÅì～²Ã¼£ÌÚ¤Î¶è´Ö°Ê³°¤Ï¡¢ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÌ¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤ÏETC¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Æþ¸ýIC¤ª¤è¤Ó½Ð¸ýIC¤òETC¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ð¸ý¤ÎÎÁ¶â½ê¤ÇÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÁµá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ETC¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Æþ¸ý¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÉ¬¤ºÄÌ¹Ô·ô¤ò¼è¤ê¡¢½Ð¸ý¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢·¸°÷¤Î¤¤¤ëÍ§¿Í¤Î¥ìー¥ó¤Þ¤¿¤ÏÎÁ¶âÀº»»µ¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È»¿ÍÀ¾IC¤ÏETCÀìÍÑ¤ÎÎÁ¶â½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ETC°Ê³°¤Î¼Ö¤âÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー¡Ê24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë¤Ë¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¡¢0120ー924－863¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥À¥¤¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
½»Âð,
³¤,
¿ÀÆàÀî,
¾åÅÄ,
¥Í¥¸