「我々はダルウィンもルチョも失った」…攻撃陣のさらなる補強を望むリバプールDFファン・ダイク
リバプールのオランダ代表DFフィルヒル・ファン・ダイクは攻撃的な選手の補強を希望しているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
10日に開催されたFAコミュニティシールドでクリスタル・パレスと対戦したリバプール。開始早々の前半4分にFWウーゴ・エキティケの得点で先制すると、17分に追い付かれながらも21分にDFジェレミー・フリンポンがネットを揺らして再びリードを奪う。
しかし、後半32分に同点とされると、2-2のままPK戦に突入。FWモハメド・サラー、MFアレクシス・マック・アリスター、MFハービー・エリオットが失敗し、PK戦2-3で今季初のタイトルを逃すこととなった。
この試合で得点を記録したエキティケ、フリンポンに加え、今夏はMFフロリアン・ビルツ、DFミロシュ・ケルケズらを補強。しかし、FWルイス・ディアスがバイエルン、FWダルウィン・ヌニェスがアルヒラルに移籍し、ディオゴ・ジョタ氏が交通事故で急逝したこともあり、ニューカッスルFWアレクサンデル・イサクらをターゲットとし、攻撃陣のさらなる補強の可能性が報じられている。
そのような状況の中、ファン・ダイクはC・パレス戦後に「我々はダルウィンを失った。彼はサウジアラビアへ行き、そしてルチョ(ルイス・ディアスの愛称)も失った。彼はバイエルンに行った」と語りつつ、攻撃陣の補強を望んでいると続けた。
「チームを強化するために攻撃的な選手を獲得する検討の余地は常にあると思うので、移籍市場がチームのバランスにどのような影響を与えるか見ていこう」
