ÆüÂç»°¤Î2ÈÖ¡¦¾¾²¬Íã¤¬3µ¾ÂÇ¤Ç¹×¸¥¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡ÆüÂç»°3¡½2Ë¶¶Ãæ±û¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ö¶¯ÂÇ¤Î»°¹â¡×¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î2ÈÖ¤ÎÆ¯¤¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾¾²¬Íã¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï3µ¾ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö¿´¹½¤¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È3¤Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î3²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï³Î¼Â¤ËÁ÷¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£5²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢7²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤âÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¸©³°¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È»°½Å¤«¤é±Û¶Æþ³Ø¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ð¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡×¡£
¡¡ÆüÂç»°Æþ³Ø¸å¤Ï¡¢Ä«6»þ¤«¤é30Ê¬´Ö¡¢¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ò·ç¤«¤µ¤º¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤¿µå¤ò¡¢³Î¼Â¤ËÅ¾¤¬¤¹Îý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£