»³·Á¸©»³·Á»Ô¤ÎÂ¢²¦¡Ö»³¤ÎÆü¡×¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡¡ÌÔ½ë¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦
8·î11Æü¤Ï¡Ö»³¤ÎÆü¡×¡£»³·Á¸©»³·Á»Ô¤ÎÂ¢²¦¤Ç¤ÏÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿²ÆµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÖÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤ÎÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÀÄ¶õ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¸©³°¥Ê¥ó¥Ðー¤âÂ¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤ç¤¦¤Ï»³¤ÎÆüÂ¢²¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÃæÀî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö½ë¤¹¤®¤ºÉ÷¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤é¡©¡×¡ÖÀéÍÕ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹ ¤¹¤´¤¤¿§¤¬¡£ÀÅ¤«¤À¤·¤³¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
´ôÉì¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹ »³·Á¡£¶ä»³²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¡£Î¹´Û¤Î·úÊª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²¹Àô³¹¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡ÖËÜÊª¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
½ë¤µ¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹ÎÃ¤·¤¤¤Ò¤È»þ¡£³§¤µ¤ó»×¤¤»×¤¤¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£