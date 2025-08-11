»³·ÁÊüÁ÷

»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤Ç10Æü¸á¸å¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬YBC¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÎºÊ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ï10Æü¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¿·¾±»ÔÄ»±Û¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î¤Î¤êÌÌ¤ÇÁð´¢¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à50Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬½®·ÁÄ®ÊýÌÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀÐÅÄÄ®±ØÁ°ÄÌ¤ê¤ÎÂç¹©¡¦ÀÄÌÚÀµÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê74¡Ë¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÆ»Ï©¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤ÇÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢»Å»ö¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¤Ç¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÎºÊ¤Ï¡¢YBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉ×¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤Î»à°ø¤Ê¤É»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤äÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î°û¼ò¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£