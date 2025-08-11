´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢Ëå¤È¤Î¡È18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á ÄÔ´õÈþ¤¬»£±Æ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/11¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËå¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ¤Á¤ã¤óÄ¹½÷¡¢½é¤ÎËå¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ
´õÈþ¤Ï´õ¶õ¤¬Ëå¤òÊú¤¯»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡Ø»ÐËå¡Ù¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬ÉÔ»×µÄ²á¤®¤ë¡×¤È´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¤Ç»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡×¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÃÊ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»ÐËå¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
