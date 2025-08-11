渡辺美奈代、涼しげな手作りスイーツ公開「発想がすごい」「見た目も美しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/11】歌手でタレントの渡辺美奈代が11日までに、オフィシャルブログを更新。夏にぴったりな手作りスイーツを公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代「発想がすごい」と話題の手作りスイーツ
9日、渡辺は「アイスの実とサイダーで」とつづり、人気のフルーツ氷菓をサイダーに浮かべた夏にぴったりの“ひんやりドリンク”を披露。屋外の青空を背景に、赤と黄のアイスがグラスの中で涼やかに浮かぶ、見た目にも美しい1杯となっている。
さらに「スイーツ作り」と題したブログでは、「BAMBINIを使ってスイーツ作り」とイタリアのビスケット「バンビーニ」を使用し、生クリームを重ねて丁寧に仕上げていく様子を連続ショットで公開した。
その後、「もやしくん」と題してブログを更新すると、仕上がったティラミスを手に持ち満面の笑みを浮かべる夫の姿とともに「デザートのティラミス食べるよー」と呼びかけた際の“もやしくん”のリアクションをユーモラスに紹介。「わーーーーい！！」と喜びながらキッチンに来た夫の髪型が思いがけず爆発していたようで、「ふむ？あれ？そのヘアスタイル」「まっいっか byマミー」とツッコミを交えながら、「ブログにアップしていい？」と確認し合っている仲睦まじいやりとりまで披露した。
この投稿にファンからは「いつも発想がすごい」「参考になる」「涼しげで美味しそう」「見た目も美しい」「カラフルで素敵」「大きなティラミスも美味しそう」「旦那さんと仲良しで微笑ましい」「旦那さんも嬉しいですね」など絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
