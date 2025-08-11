「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１１日、浜名湖）

安定板装着でレースが行われ、１号艇の鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が、インからコンマ１４のＳを決め、人気に応えて逃げ切った。デビューから１８年、悲願だったＧ１初制覇で、女子ビッグレースのタイトルを獲得した。優勝は２０２３年７月の住之江ヴィーナスシリーズ以来で実に２年ぶり。通算では２２回目の優勝を飾った。接戦の２着には３連覇を狙った遠藤エミ（滋賀）、３着には平山智加（香川）が入り、３連単の１２４は１番人気の決着だった。

雨も、強い向かい風も、そして安定板も鎌倉には関係なし。インからコンマ１４のＳを決め、悲願だった女王の座に輝いた。

超抜仕上げの遠藤の猛追にあって、最後まで余裕はなかった。「道中は、もうやめてよ！」って思っていた。それでも「このチャンスを逃すともう次がないと思った。早く３周来て！」と強い気持ちで３周を走り抜き、たくさんのファンが待ち構える女王のゴールを駆け抜けた。

５年前に夫・深谷知博（静岡）が住む静岡に引っ越した。今回は深谷が育った浜名湖での決戦。「旦那にゲージをもらい、そのゲージで行って良かった」。そしてもうひとつ「子供に折り紙でお守りを作ってもらった。色を聞かれてたので、１号艇で乗りたいので“白”にしてもらった。来月は２人とも誕生日なので何かプレゼントしないと」と家族の支えには本当に感謝した。

デビューから１８年目、５回目の優出での女王戴冠となった。ここまでには産休、大けがといろいろなことがあったが「このタイトルが欲しいと思って選手を続けてきた。私はお父さんのすすめでレーサーになったので、お父さんが一番喜んでいると思う。プレゼントできて良かった」と夢に見てきたタイトル戴冠に、最高の笑顔を見せた。

これで女子の賞金ランキングも一気に４位まで浮上した。２０１５年（福岡・優出５着）以来となる年末のクイーンズクライマックス（大村）出場も見えてきた。「久しぶりに行ける可能性が出たので、年末に向けてリズムを上げていきたい」。ここからが勝負だ。強いアイドルレーサー鎌倉が戻ってきた。これでまた女子戦が面白くなっていきそうだ。