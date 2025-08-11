パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）が、7月19日（日本時間20日）にNBAブルズと2WAY契約した。早くも現地メディアが河村に大きく注目している。

昨年パリ五輪終了後、NBAに挑戦してエキシビット10契約からグリズリーズと2WAY契約を勝ち取った河村。ハイライトに残るようなプレーも多く残したが、グリズリーズは、河村にクオリファイングオファー（QO）を出すことはなかった。そのため河村は制限なし完全FAとなった。その中でブルズの一員として、サマーリーグに出場することになった。

サマーリーグでは存在感を示した。最終戦となった18日（同19日）のジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のYouTubeでは、ブルズの来季について展望する動画が投稿された。その中で、KC・ジョンソン記者は「彼には話題性があり、背が低いという目新しさをはるかに超える存在」と評価した。

そして10月からのプレーシーズンマッチへの出場も期待した。「プレーシーズンマッチで出場させないとチャンスを逃してしまう。ホームでの試合でいつか出場させるべき」と説明。

さらに「彼はハイリスク・ハイリターンの選手だ。ラスベガスのサマーリーグでも少しターンオーバーをしてしまったけど、ディフェンスでひたすら競い合い、身長の低さをハッスルと情熱、そして試合へのアプローチでカバーしている。彼がどこまで活躍してくれるか楽しみ。昨季終盤でもしっかりとNBAで出場時間も記録しているし、どうなるかわからないけどシーズン通して注目しているよ」と河村のプレーを待ち望むコメントを残した。