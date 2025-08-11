ノア１１日の川崎大会でＯＺＡＷＡ（２８）が率いる極悪軍団「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」から、本来のリーダーであるジャック・モリス（３１）が追放された。

この日、モリスは８人タッグマッチでＯＺＡＷＡ、ダガ、ヌルと組んで丸藤正道＆拳王＆モハメドヨネ＆近藤修司と激突した。

試合は一進一退の攻防の末、近藤がモリスのキックをダガに誤爆させ、そのまま丸め込んで勝利を収めた。試合後もリング上でダガと言い争いを続けるモリス。セコンドについていたヨシタツが仲裁をするかに思われたが、まさかの急襲。その後ＯＺＡＷＡらＴ２ＫＸのメンバーも加わり、チーム全員から袋叩きにされた。

動揺するモリスはマイクを握ったヨシタツから「リーダーとして、責任感も、存在感も、主張もない。ＯＺＡＷＡに主役の座を奪われ、嫉妬し、ふてくされ、集合写真で一人だけＸポーズをしない。こんなやつをリーダーとして、というか、メンバーとしてもいさせられない。元々俺とお前で作ったＴＥＡＭ２０００Ｘだが、まさかこんな結末になるとはな。残念だったなモリス。今日でＴＥＡＭ２０００Ｘ、クビだよ」と宣告された。

試合後、ノーコメントでバックステージを去ったモリス。一方、名実ともにＴ２ＫＸを率いることになったＯＺＡＷＡは「うぇ〜ん、ジャックがいなくなっちゃた」と泣きまねをした後、すぐ真顔になり「俺に嫉妬してたのか、リーダーなのにめちゃくちゃ影薄かったもんな。まあ遠藤哲哉しかり、ジャック・モリスしかり、ちゃんと筋トレしてるやつというか、ボディメイクにばかりリソースを注いでる奴って面白くないもんな。面白くないならいらんわ」と追放を歓迎していた。