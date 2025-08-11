人気のオクタゴンG-SHOCKから新モデル登場！夏に付けたいメタル×シリコンのタフでクールな1本

伝統の八角ベゼルを重厚なステンレススティールで再現し、シックなスタイリングと高級感漂う佇まいで大人気のフルメタルG-SHOCK。クールで大人っぽい雰囲気は魅力的ですが、より夏っぽさが欲しいなら新作「GMC-B2100Y」（9万9000円）に注目です。

フルメタルの外装に精度の高いクロノグラフ機能、そして軽くしなやかな装着感が楽しめる新開発のタフシリコーンバンドを組み合わせたこれまでにないユニークな表情のG-SHOCK。シリコン素材ならではの軽さとフィット感はまさにこれからの季節にぴったりです。

この「GMC-B2100Y」は昨秋発表されるやいなや、インダストリアルな表情が多くのファンの間で高い評価を集めたフルメタルのアナログクロノグラフ「GMC-B2100」のバリエーション。

「2100」シリーズのアイコンである八角ベゼルは従来モデルと同じく鍛造・切削・研磨と各工程において手を掛けて立体成形。天面は円周状のヘアライン、斜面はミラー仕上げと異なる加工を組み合わせることで高級感と立体感を演出します。

また、ダイヤルに関しては「2100」シリーズで搭載していた液晶表示に代わり3つのインダイヤルを縦方向に配置。インデックスやリング部には微細加工と蒸着処理を施すことで金属ならではの豊かな質感を引き立てています。

一方、バンドは柔らかで快適なシリコン素材をベースに、表面をウレタンで覆い耐摩耗性を高めたタフシリコーンバンドを採用。

フルメタル外装の重厚感と調和させるため裏面にガンメタリックを蒸着、表面にヘアライン仕上げを施しました。手首にしなやかに沿い、汗や水分、摩擦にも強いため夏場でも安心して着用できます。

構造面ではベゼルとケースの間にファインレジン製緩衝材を挟み、G-SHOCKの象徴である耐衝撃性を確保。蛍光灯の光でも駆動するタフソーラーやスマートフォン経由でアラームやワールドタイムを設定できるモバイルリンク機能も搭載するなど、夏のレジャーやバカンスにも頼れる1本に仕上がっています。

