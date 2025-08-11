頓知気さきなのフォトスタイルブック（9月25日（木）発売）のタイトルが『また明日！』に決定し、カバー3種（通常版＆限定版2種）が公開された。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング限定カバー版

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』

本作は、姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleでの音楽活動やファッション誌「bis」のレギュラーモデルとして活躍する頓知気さきなの魅力を凝縮したフォトスタイルブック。

83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、1泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮ってほしかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。

また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなっている。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、“色”にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマにつづったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容となっている。

通常版カバーは、熱海ロケ2日目の朝の寝起きショット。“本気のすっぴん”で、まさにスタイルブックならではのナチュラルな表情を捉えた1枚。セブンネットショッピング限定版カバーは、夜のホテルの部屋でインナーを脱ぐ姿を切り取ったショット。照れ隠しで笑っている表情が、頓知気らしいかわいらしさを引き立てている。楽天ブックス限定版カバーは、強い日差しの中で撮影された1枚。少しまぶしげな表情が大人っぽさと無垢なかわいさの両面を醸し出している。

頓知気さきな コメント

『また明日！』って、すごく好きな言葉なんです。子供のころは、毎日言っていた気がするけど、大人になると同じ人と毎日会う機会が少なくなって、“明日また会える”ことがこんなにもありがたいんだってこの歳になって思うんです。だからこそ、明日会える人には、『また明日！』って絶対言いたくて。このスタイルブックも、特別なものというよりは、本を通して“毎日会える”ような存在になれたらいいなと。本を閉じるときに、『また明日！』って、また読み返したくなるような一冊になれたらうれしいです。

＜プロフィール＞

とんちき・さきな

25歳。2000年3月6日生まれ。大阪府出身。T160。B型

2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。2019年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から「bis」レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。

書誌概要

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』

bis編集部編

光文社刊

発売日：2025年9月25日（木）

定価：2,970円（税込み）

判型：B5判ソフト

内容：120ページ

＜封入特典＞

メッセージ＆サイン入りポストカード1枚（全4種）

ISBN／978-4-334-107635

通常版のほかに、セブンネットショッピング限定カバー版、楽天ブックス限定カバー版も発売

