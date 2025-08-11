3連休に能登の各地を襲った大雨、住民からはすでに「去年9月の豪雨のようだ」と落胆する声が聞かれます。このあと11日夜から再び激しい雨が降る予想です。

土砂災害に厳重に警戒し、11日夜は安全な場所で過ごすようにしてください。

「危ない！危ない！」目の前で土砂崩れ…

「来たきたきた上！危ない危ない」

石川県珠洲市の道の駅すず塩田村近くの国道249号で、11日午前11時前に撮影された映像。山肌が大きく崩れ、大きな岩が転がり落ちる様子が確認できます。映像を撮影した福島市からキャンプで能登を訪れていた家族は、能登半島を一周する予定でしたが、目の前で土砂崩れに遭い、引き返しました。道路はこのあと、通行止めとなりました。

3連休の石川県内を襲った大雨。

輪島市三井では11日午前4時までの24時間で210ミリの雨が降り、観測史上最大を記録。

9日夜の降り始めから11日午後5時までに降った雨の量は珠洲で227ミリ、輪島市三井で217・5ミリと、すでに200ミリを超えているところがあります。被害は、復旧工事を終えたばかりのトンネルにも…。

開通したばかりのトンネル内で約3時間孤立

「輪島市門前町浦上です。現在も泥は茶色い状況、あちらの奥に見える中屋トンネルでは土砂の影響で車6台が一時閉じ込められ孤立状態となりました」（記者リポート）

輪島市中心部と門前町を結ぶ国道249号の中屋トンネルは、去年、地震と豪雨で相次いで被災。復旧工事を終え、7月開通したばかりでしたが、10日午後4時ごろ、再び土砂崩れが発生。門前方面の出入口は土砂でふさがれ、市街地方面の仮設の橋も冠水し、トンネル付近にいた車6台・合わせて11人が一時、トンネル内に取り残されました。その後、川の水位が低下しおよそ3時間後に輪島市側から全員救出され、けが人はいませんでした。

「水をかき分けて避難した」仮設住宅で床下浸水

降り続く雨は、仮設住宅で暮らす人の生活も脅かしています。

助政弘紀さん

「（川から）ここをつたって、流れ込んていった」

珠洲市では10日、市内2か所の仮設住宅あわせて73戸が床下まで浸水。宝立町第4団地では、仮設団地近くを流れる用水の水があふれ、およそ20人の入居者が隣の建物に避難しました。

避難を呼びかけた助政弘紀さん

「（水は）ここまで上がってきていた。ほぼ膝の下まで深い所あったので皆さんずぶずぶ水をかきわけてここに避難してもらった」

再建を進めていたさなか、床下浸水の被害を受けた住民も。

「住宅の解体が終わって、これからの再建を目指していたが、また土砂が入ってきて大変なことになって今後についてはがっかりしている」（被害にあった住民）

石川県内では午後2時時点で、国道249号など12か所で通行止めが続いています。

「最近の降り方は異常」農作物はなぎ倒され…

珠洲市宝立町柏原では水田や畑が冠水しました。

「この辺まで来た、ゴミが溜まっているところ」

Q川から離れているけど？

「上流から越流してきて、このあたり全部池。去年の9月と一緒くらい。この写真）は去年9月の」

川から濁流が押し寄せ、なぎ倒された農作物。様子を見に来た所有者も言葉を失います。

「最近の雨の降り方がちょっと異常で、40日雨が降らず、降ったと思ったら200ミリ。どうしようもないというか言葉にならない」（畑のオーナー）雨は再び強まる予報…“線状降水帯”発生の可能性は？

これから再び強まる予想の雨。前の週に、加賀地方を襲った「線状降水帯」が再び発生する可能性があるかについて、気象庁は。

気象庁 立原秀一 予報課長

「線状降水帯については今のところ北陸のほうでは精度高く発表するような予測には至っていない。しっかり監視して可能性が高まった段階で半日程度前からの呼びかけで情報を発表したい」

12日夕方までの24時間に降る雨の量は能登で150ミリが加賀で120ミリ、予想されています。

気象台は能登地方では12日の夜遅くまで土砂災害に厳重に警戒するとともに、13日にかけて県内全体で低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。暗い時間帯に急激に危険度が高まる可能性があります。11日夜は安全な場所で過ごすようにしてください。