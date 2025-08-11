「カジュアル似合わない」→ 解決！【ZARA】大人の即戦力！「きれいめパンツ」

大人のカジュアルコーデは、上品さをキープできるアイテム選びがポイントに。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から「きれいめパンツ」をご紹介。ハイウエストと落ち感のあるシルエットが魅力で、即戦力として活躍してくれるはず。

即スタイルアップを狙えるパンツ

【ZARA】「ダーツ入りパラッツォパンツ」\6,590（税込）

ダーツ入りのフロントデザインが上品な立体感を生み、腰まわりをすっきり演出できそうなパンツ。ワイドレッグながらも縦のラインが強調されるため、重たくならずエレガントな印象です。ハイウエストなのでトップスをタックインすれば脚長見えも期待できます。Tシャツとのワンツーコーデも、センス良くまとまりそう。

サテン生地で上品な大人女性の魅力アップ

【ZARA】「ハイウエストサテンパンツ」\5,990（税込）

サテン生地の光沢が大人の魅力を引き立ててくれそうなパンツ。サイドシームに隠しジッパーがあり、シルエットを崩さず着こなしやすい点も高評価。ブラックなら落ち着いた印象を保ちながら、華やかさもプラスできそう。いつものジーンズをサテンパンツに変えるだけで、ぐっと魅力がアップするかも。

Writer：licca.M