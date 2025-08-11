◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(11日、横浜BUNTAI)

男子シングルス決勝では、張本智和選手(世界ランク4位)が中国の王楚欽選手(同2位)を4−2(11−9、11−5、11−8、9−11、11−13、11−4)で破り、優勝を飾りました。

今年5月の世界選手権王者である王楚欽選手に対して、ゲームカウント3−2の第6ゲームには、メディカルタイムアウトで両膝のマッサージを受けるなど、状態が心配されましたが、1時間7分に及ぶ死闘を制しました。

これがWTTチャンピオンズ2度目のタイトル。優勝が決まると興奮気味にユニホームを脱ぎ、声援に応えます。オンコートインタビューでは、日本でのタイトル奪取に「本当に信じられないです」と心境を語りました。

相手は過去2勝12敗の難敵。7月のUSスマッシュでも決勝でストレート負けを喫しました。張本選手は「彼とは2勝12敗、負けている数が10回も多いので、思い切ってやるしかないと思っていた。2週間前もアメリカで負けて、そのときも0−4でどうやって勝てばいいか悩んでいた。監督やコーチがみなさんが作戦を考えてくれて、僕が実行できたのかな。みなさんの努力のおかげで、最後に僕がプレーしただけ」とスタッフ陣に感謝を込めました。

今大会は世界のトップ選手が集まった日本開催の国際大会。地元での優勝に「僕の優勝というよりかは、横浜、日本のみなさんの優勝だと思う。みなさんと優勝を楽しみたい。本当におめでとうございます。ありがとうございます！」と声援に感謝を込めました。