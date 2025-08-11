「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、世界王者で同２位の王楚欽（中国）を４−２で撃破。初の日本開催となった横浜の地で、２２年ブダペスト大会以来３年ぶり、通算２度目の優勝を果たした。

過去２勝１２敗、直近８連敗していた王の壁を破った。第１ゲーム、３−６の劣勢の展開から同点に追い付くと、ラリー中の左右の打ち分けが光り連続得点。足を滑らしながら放つフォアハンドなど、執念を全面に出すプレーで１１−９と競り勝った。

ゲーム間は両手を下から上に振り上げて、客席をあおった。中国の観客が多く「加油！」とばかり聞こえていた“アウェー”の会場に、少しずつ「張本！頑張れ」の声が聞こえ出す。観客を味方に付けた。

第１ゲームを先取した張本智は、そこから流れをつかんで相手を圧倒した。２−２の同点から５連続得点で一気に７−２と引き離すと、高速ラリ−からバックハンドのカウンターもさく裂。第２ゲームを１１−５、第３ゲームを１１−９で連取した。

第４ゲームからは世界王者が意地を見せ、２連続で献上した。迎えた第６ゲーム。４−２と先行している場面で、足の治療のためメディカルタイムアウトを取った。

５分間の治療の末に再開されると、ファーストプレーから張本がポイント。主導権は渡さず、１１−４で押し切った。張本は王と握手を交わした後、張本は感情爆発。上半身裸となり、雄たけびを挙げた。

試合後のインタビューでは「本当に信じられない」と笑みを浮かべ、「彼（王）には２勝１２敗、思い切ってやるしかないと思っていた。監督コーチがいろんな作戦を考えてくれて、皆さんの努力のおかげ」と感謝した。

午前に行われた準決勝では、同３１位のカナック・ジャ（米国）に４−１で勝利。疲労もある中、その約６時間後に行われた決勝で、最強・中国を打ち崩して見せた。準決勝後には「王選手と対戦するときはラリーにならない。３〜４球目で一気に決めてくる相手で厄介。でもラリーが続けば続くほど僕のほうが有利だと思う。格上なので自分は向かっていくだけ。捨て身ではなくチャレンジャーの気持ちでプレーしたい」と勝利へのカギを語っていた。