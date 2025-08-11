山形県米沢市を中心に、山形県内各地が作中に登場する長編アニメ映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」のキャラクターが描かれたマンホールの蓋が、米沢市内の公園に完成し、11日、記念のセレモニーが行われました。



米沢市の中心部にある西條天満公園ではきょうのお披露目にあわせて記念のセレモニーが行われ柴山智隆監督や近藤洋介市長らが出席しました。





去年5月に公開された長編アニメ映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」は主人公の男子高校生と母親を探しに人間の世界に来た鬼の少女が旅をする青春ファンタジーです。作中ではJR米沢駅や小野川温泉など米沢市内を中心に、県内各地のスポットが登場します。このマンホールの蓋は米沢市や市内の商業・観光団体でつくる「米沢アニメツーリズム誘客推進協議会」などが設置したもので、ここ西條天満公園も作中に描かれています。柴山智隆監督「限られた色の数でこんなに再現度高く作れるものなんだと思ってびっくりしたここに来ないと見られないものなので多くの方に見ていただきたい」その土地に関連したキャラクターなどを描いたマンホールの蓋、いわゆる「ご当地マンホール」の制作は今、全国各地で盛んに行われています。協議会によりますと今回制作されたものは本来公開から1年にあわせてお披露目する予定でしたが、業者への発注が殺到していて3か月ほど遅れてきょうの公開に至ったということです。米沢アニメツーリズム誘客推進協議会伊藤優子 会長「作品公開から1年以上経っているが県外からも海外からも訪れる方がいるので非常に可能性を感じているこれからも米沢市に貢献できるような活動をしていきたいと思っている」協議会では現在も作中に登場した場所を巡るスタンプラリーを行うなど作品を通した地域活性化に取り組んでいます。