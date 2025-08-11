愛犬が亡くなったら…初盆はどのように過ごす？

日本では、毎年8月の半ば（通例では13日～16日）にお盆を迎えます。この時期は、亡くなった人の魂が現世へと戻り、帰宅すると言われています。

近年、愛犬に対する飼い主や家族の思いが強くなっていることから、愛犬が亡くなるとお盆に人間同様、お迎えする儀式を行うご家庭も増加中です。

では、愛犬が亡くなって最初のお盆は、どのように過ごすのでしょうか。また、事前に準備すべきことはあるのでしょうか。

愛犬が亡くなった後のお盆の過ごし方

愛犬が亡くなった後の一般的なお盆の過ごし方を紹介します。各地域やご家庭によってお盆の過ごし方も変わるでしょうし、愛犬の性格や好きだったものを考慮しつつ、ご家族に最も相応しい形で愛犬の魂をお迎えしましょう。

事前に準備するもの

愛犬の魂をお盆にお迎えするため事前に準備するものは、一般的なお盆に使われるものと変わりありません。

位牌（遺影） 線香（ロウソク） 花立 香炉 供花 精霊馬 盆提灯

上記のお盆セットに加えて、愛犬が好きだった食べ物や食べていたドッグフード、大切にしていたおもちゃなど、思い出の品を用意しておきましょう。

もしもきちんと読経をあげてもらいたい場合は、事前に予約が必要になります。お盆の時期は大変混み合うので、早めに葬儀社や寺院に連絡を入れてください。

13日に迎え火で愛犬の魂を迎える

お盆の時期に入ったら、まずは1日目の13日に愛犬の魂をお迎えする準備を行います。この日は迎え火といって、魂が迷わずに家に帰ってこられるように目印となる火を焚くのが通例です。

愛犬の魂を無事に迎えるためにも、玄関先などで線香などを使って焚き上げを行ったり、難しい場合はロウソクや線香を立てて目印にしましょう。

愛犬のお墓がある場合はお墓参りに行く

もしも愛犬のお墓がある場合は、忘れずにお墓参りにも行きましょう。墓石を綺麗に掃除し、御供物を供え、新しい線香をたむけて安らかに眠れるように祈ります。

また、迎え提灯を持っていき、愛犬の魂をお墓まで迎えに行く人もいます。自力で家へと帰ってくるよりも、家族がお墓まで迎えに行ってあげたほうが確実に迷わず帰ってくることができるでしょう。

14日～15日には線香を焚きながら愛犬の思い出話を

14日～15日の間は、お迎えした愛犬の魂と一緒に家族団欒のひとときを過ごしましょう。お部屋で線香を焚きながら、愛犬との楽しい思い出話をしてあげると喜んでくれますよ。

また、愛犬が好きだった食べ物などを用意したり、部屋の中でおもちゃを投げてあげたり、せっかく自宅に帰ってきてくれた愛犬の魂と触れあうような過ごし方をするのも良いでしょう。

時間が許すようであれば、愛犬が好きだった散歩コースを家族全員揃って歩きながら思い出話に花を咲かせるのもおすすめです。

16日には送り火で愛犬の魂を送り出す

16日には、再び愛犬の魂を送り出します。この時も迎え火と同様、火を焚いて送り出しましょう。

「また来年、会おうね」「私たちはいつでもここであなたのことを想ってるよ」と言う気持ちを持ちながら見送ってあげてください。

まとめ

ペットのお盆も人間と同じような手順を踏んでお迎え・見送りをするご家庭が多いです。事前に必要なものや予約が必要なサービスもあるので、これから愛犬の初盆を迎える方は、今からどのように過ごすか家族と話し合っておきましょう。