YouTubeに投稿されたのは、ワンコとパパさんの再会シーンです。実家で静養していたパパさんが4日ぶりに帰宅したら、ワンコが喜びを爆発させて…？

投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破し、ワンコの可愛い姿と愛にあふれた光景が話題になっています。

【動画：実家にいたパパが４日ぶりに帰宅→犬が待ち構えていて…涙が出るほど愛おしい『熱烈大歓迎』】

パパさんが4日ぶりに帰って来たら…

ある日、高熱が出たパパさんが実家で静養することになったため、ミニチュアシュナウザーの「ティノ」ちゃんとママさんは、しばらく2人きりで暮らすことになったそう。

ママさんはパパさんがいなくて寂しかったようですが、ティノちゃんの存在に慰められたといいます。きっとティノちゃんも、同じ気持ちで過ごしていたことでしょう。

2人の「早く元気になって帰って来てほしい」という願いが届き、4日後にパパさんは体調が回復してお家に帰って来られたそうです。

玄関のドアが開く音がすると、ティノちゃんは「パパかな？」と察知して、部屋のドアの前で待機し始めたとか。その健気な姿から、「一秒でも早くパパに会いたい」という気持ちがひしひしと伝わってきます。

ワンコが喜びを爆発させて熱烈歓迎

そしてパパさんが部屋に入ってきた瞬間に、ティノちゃんは足に飛びついて熱烈歓迎！喜びを爆発させる姿が、たまらなく可愛いです。

しかしパパさんがティノちゃんを撫でながら「久しぶり～」と挨拶している途中で、ママさんから「手を洗ってください」という一言が。パパさんは「あ、はい」と素直に洗面所に向かい、ティノちゃんはパパさんを待ちながら、「早く戻って来て～。もっと甘えたいよ！」とばかりにソワソワしていたとか。

しばらくして洗面所から戻って来たパパさんは、「おいでおいで」と声をかけながら床に座ったそう。するとぴょんっと膝に飛び乗り、そのまま体をよじ登ってきたティノちゃん。そしてパパさんがゴロンと仰向けに寝転ぶと、ティノちゃんはパパさんのお顔に体を擦りつけて全力で甘え始めたとか。

会えなかった日々の寂しさを埋めようとしているのか、ティノちゃんのスキンシップはいつも以上に激しくて長かったそう。パパさんは「長いなあ！」とツッコミを入れながら、そのスキンシップを嬉しそうに受け止めていたとのこと。愛と幸せにあふれた再会シーンに、心が温かくなります。

愛が止まらない…！

しばらくするとティノちゃんの気持ちも落ち着いたのか、激しいスキンシップは終了。しかしティノちゃんはまだ甘え足りないようで、パパさんがソファで休憩している時もお顔の上に乗って「好き好き攻撃」を仕掛けてきたそう。そしてパパさんが撫でてあげると、ニコッと笑顔に。

その後もティノちゃんはパパさんにベッタリで、その姿は「もうどこにも行かないで」と訴えているようだったとか。病み上がりだったパパさんも、きっとティノちゃんの愛のおかげで完全回復できたことでしょう。

この投稿には「嬉しいね」「めちゃくちゃスキンシップ長くて可愛すぎる！」「イヌって本当に笑いと癒しをもたらしてくれるよね」といったコメントが寄せられています。

ティノちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。