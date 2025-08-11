»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡½¡½¡£ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤¬º£µ¨¼ºÇÔ¤Ê¤·¤Î30¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2¡½0µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡×¤ÎÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Î¤´¤È¤¯¡¢ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤¬¼ºÇÔ¤Ê¤·¤ÇÀáÌÜ¤Îº£µ¨30¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦º´¡¹ÌÚ¤ò154¥¥íÄ¾µå¤Ç±¦Èô¡£Â³¤¯Àô¸ý¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤ËÅþÃ£¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±¦¼Ü¹üÉªÆ¬ÈèÏ«¹üÀÞ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¡¢9Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÇÉü³è¤Î¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤ÎÆü¤âÄ¾µå¤ÏºÇÂ®157¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£