¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ô¤½¤ì¤É¤¦¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Î¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤¬£±£±Æü¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂÎ©¹¯»Ë»á¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¡¢£Æ£Ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÎÓ¾°¹°»á¤ÈÏÀµÄ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ç¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÁÊ¤¨¤ëÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³£°¡Á£´£°Âå¼çÉØ¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»°±º»á¤Ï¡ÖÃËÀ¤Ï·³»ö¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤«ºâÀ¯¤È¤«ÀÇ¶â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹¥¤¡£½÷À¤Ï¶µ°é¡¢Ç¯¶â¡¢°åÎÅ¡¢¿©¤Î°ÂÁ´¤È¤«¸ÄÊÌ¥¤¥·¥å¡¼¤¬¹¥¤¡£Î¾Êý¤ä¤ëÀ¯ÅÞ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·¤·¤¤¡£ÊÝ¼éÃËÀ¤È¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¹¥¤½÷À¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅêÉ¼¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ¾ÏÀ¤·¤¿¡£°ÂÌî»á¤âÁªµóÃæ¡¢Á´¹ñ¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÃÏ°èÁÈ¿¥¤¬¡ËÂ¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¤É¤³¤«¤·¤é¤Ç¿©¤Î°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½Î¨¤¤¤ë¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬£³µÄÀÊ¤ÈÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»°±º»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤È¤«¥«¥ÍÇÛ¤ê¤È¤«»²À¯ÅÞ¤¬¡Ê¤ì¤¤¤ï¤ÎÀ¯ºö¤ò¡Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³°¹ñ¿ÍÏÀÅÀ¤ò¾è¤»¤¿¡£¤ì¤¤¤ï¤¬¤Û¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ûË¡²þÀµÈ¿ÂÐ¤È¤«Ãæ¹ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¤ÏÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤â¤È¤â¤Èº¸ÇÉ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÁØ¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÁØ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤»Ò¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È»²À¯ÅÞÀûÉ÷¤Ç³ä¤ò¿©¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ç³ÆÅÞ¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö»²À¯ÅÞ¤â¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤â¤ß¤ó¤ÊÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÀ¯ÅÞ¤â¸Æ¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤â¥À¥á¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
