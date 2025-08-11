パンサー尾形の妻・尾形あい、夫と娘の“夏休みの思い出”に反響！ 「見れば見るほど理想の家族」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんの妻・尾形あいさんは8月11日、自身のInstagramを更新。貴弘さんと娘の夏休みの様子を公開しました。
この投稿にファンからは、「優しさがあふれててめっちゃカッコイイパパさん」「いつも全力でステキ」「なんかジーンと感動しました（笑）」「最高なパパ」「いいパパ過ぎて応援したくなる」「とってもかわいい」「見れば見るほど理想の家族」「2人とも本当に楽しそう」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「いいパパ過ぎて応援したくなる」あいさんは、「夏休みも相変わらずパパはお仕事、ママもお仕事、さくちゃんは学童。毎日一緒に過ごせるわけじゃないけど、時間が合えばみんなで仲良く過ごそうっ！そんな夏休みです」とつづり、1本の動画を投稿。動画では、「小2女子 パパと夏休みの思い出」とタイトルがつけられ、野外イベントで娘を抱っこして楽しむ貴弘さんの姿や、日常での貴弘さんと娘のほほ笑ましいやりとりを披露しています。貴弘さんの優しい父親の姿や、うれしそうな娘の表情に思わずほっこりする映像です。
「パパさんに感動」あいさんは8日の投稿で、「女二人旅のはずが、、実はサプライズ計画」とつづり、貴弘さんが旅行先のホテルまで駆けつける様子を公開しました。コメント欄では、「さくちゃん、うれし過ぎるよね〜」「ほんっとにかわいい娘さん」「家族を大切にし、子どもさんを愛しているパパさんに感動しました」といった声が寄せられています。今後のあいさんの投稿も楽しみですね！
