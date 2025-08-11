山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１１日夜遅くから１２日夜遅くにかけて、大雨となる所があるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の山形の天気

［気象概況］

前線が、黄海付近から西日本日本海側を通って、東北地方へのびています。前線は１２日にかけて東北地方に停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が不安定となるでしょう。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が予想以上に強く流れ込んだ場合は、警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ２０ミリ

最上 ２０ミリ

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ８０ミリ

置賜 ８０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ８０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。山形県では、１１日夜遅くから１２日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１２日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■今後の山形の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより